Il Comune di Monghidoro è stato selezionato dal Ministero del Turismo attraverso il bando "Aree di sosta camper". Il paese continua infatti a investire sul turismo e ha candidato questo progetto per realizzare la nuova area camper attrezzata in prossimità del Parco La Martina, a pochi passi dall’omonimo campeggio. Un intervento dal valore complessivo di 150mila euro, reso possibile anche grazie al cofinanziamento di 30mila euro da parte del Ministero del Turismo nell’ambito del programma nazionale per lo sviluppo del turismo di prossimità, sostenibile e all’aria aperta. L’opera, sviluppata dallo studio di progettazione Lado Architetti, prevede la creazione di 20 piazzole attrezzate, dotate di sistemi innovativi per la gestione degli accessi, delle prenotazioni e dei pagamenti, oltre a un moderno camper service per carico e scarico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Area attrezzata per i camper,. Comune selezionato dal ministero