Area attrezzata per i camper Comune selezionato dal ministero
Il Comune di Monghidoro è stato selezionato dal Ministero del Turismo attraverso il bando "Aree di sosta camper". Il paese continua infatti a investire sul turismo e ha candidato questo progetto per realizzare la nuova area camper attrezzata in prossimità del Parco La Martina, a pochi passi dall’omonimo campeggio. Un intervento dal valore complessivo di 150mila euro, reso possibile anche grazie al cofinanziamento di 30mila euro da parte del Ministero del Turismo nell’ambito del programma nazionale per lo sviluppo del turismo di prossimità, sostenibile e all’aria aperta. L’opera, sviluppata dallo studio di progettazione Lado Architetti, prevede la creazione di 20 piazzole attrezzate, dotate di sistemi innovativi per la gestione degli accessi, delle prenotazioni e dei pagamenti, oltre a un moderno camper service per carico e scarico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: area - attrezzata
Area attrezzata con piscina priva dei requisiti di sicurezza sequestrata dai carabinieri del Nas
Litorale, un'area attrezzata per lo sport dove sorgeva 'Il Giardino di Poppa'
Parco Spina, pronta l’area attrezzata per fare sport all'aperto. Corsi al via dalla prossima primavera
Pietra Ligure entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute Questa mattina, al Parco “Dottor Giacomo Negro”, è stata ufficialmente inaugurata l’innovativa area attrezzata “Calisthenics”, dotata di ampia e articolata struttura “combinata” e di diverse - facebook.com Vai su Facebook
Area attrezzata per i camper,. Comune selezionato dal ministero - Il Comune di Monghidoro è stato selezionato dal Ministero del Turismo attraverso il bando "Aree di sosta camper". Si legge su msn.com
Area camper attrezzata: il Comune di Siena ammesso al finanziamento - Il Comune di Siena è stato ammesso al finanziamento previsto dal bando del Ministero del Turismo per la realizzazione di una nuova area ... ilcittadinoonline.it scrive