Architetture e Paesaggi a Sud | ospite al Museo Archeologico Nazionale Felipe Assadi
Prende avvio, giovedì 2 ottobre alle 17 nella Terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il nuovo ciclo di seminari e incontri culturali "Architetture e Paesaggi a Sud", fortemente voluto dalla presidente Santina Dattola e dall’intero Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
