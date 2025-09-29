Arbitro Villarreal Juve | designato il fischietto del match valevole per la seconda giornata della League Phase di Champions

Arbitro Villarreal Juve, sarà Kovács a dirigere la cruciale trasferta di Champions League della squadra di Tudor contro gli spagnoli. Sono stati ufficializzati i nominativi arbitrali per la prossima giornata di  Champions League  e l’incontro che vedrà la  Juventus  impegnata in Spagna contro il  Villarreal  sarà diretto da un fischietto rumeno. Per la delicata trasferta europea di mercoledì, l’UEFA ha designato  István Kovács, arbitro rumeno che sarà al centro dell’attenzione per la gestione di un match fondamentale per il cammino della  Vecchia Signora. La scelta di un arbitro internazionale è prassi per le gare di questo livello, e  Kovács  è chiamato a garantire la massima imparzialità e accuratezza in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

