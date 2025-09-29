Arbitro Villarreal Juve | designato il fischietto del match valevole per la seconda giornata della League Phase di Champions
Arbitro Villarreal Juve, sarà Kovács a dirigere la cruciale trasferta di Champions League della squadra di Tudor contro gli spagnoli. Sono stati ufficializzati i nominativi arbitrali per la prossima giornata di Champions League e l’incontro che vedrà la Juventus impegnata in Spagna contro il Villarreal sarà diretto da un fischietto rumeno. Per la delicata trasferta europea di mercoledì, l’UEFA ha designato István Kovács, arbitro rumeno che sarà al centro dell’attenzione per la gestione di un match fondamentale per il cammino della Vecchia Signora. La scelta di un arbitro internazionale è prassi per le gare di questo livello, e Kovács è chiamato a garantire la massima imparzialità e accuratezza in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: arbitro - villarreal
L'arbitro Sozza concede un angolo alla Juve dopo la fine del recupero: Juric impazzisce a bordocampo - facebook.com Vai su Facebook
Arbitro Juve Atalanta: designato il fischietto del big match in programma allo Stadium. Chi di dirigerà la sfida di sabato - Arbitro Juve Atalanta, sarà Sozza a dirigere il big match di campionato tra la Juve di Tudor e l’Atalanta di Juric, con Meraviglia al VAR Sono stati resi noti i nominativi arbitrali per la 5ª giornata ... Da juventusnews24.com
Arbitro Verona Juve: designato il fischietto del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Chi lo dirigerà - Arbitro Verona Juve: designato il fischietto del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Lo riporta juventusnews24.com