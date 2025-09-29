Arachnida il fascino segreto di ragni e scorpioni | a Città della Scienza una mostra tra mito e scienza

Una mostra con pannelli, ricostruzioni, immagini, ma che esporrà soprattutto terrari con esemplari vivi, svela il mondo sorprendente degli aracnidi, tra meraviglie della natura e frontiere della ricerca scientifica. Aperta al pubblico dall’8 ottobre 2025 all’11 gennaio 2026 (inaugurazione istituzionale il 7 ottobre alle 15): un viaggio-evento per superare antiche paure e scoprire come questi animali possano ispirare il nostro futuro. L’invito di Città della Scienza è a sfidare le paure più ataviche per scoprire un universo di incredibile bellezza, ingegneria naturale e innovazione scientifica. La nuova mostra, che sarà ospitata nello Spazio Galilei, è ideata e curata da Aracnofilia – Associazione Italiana di Aracnologia Aps. 🔗 Leggi su Ildenaro.it