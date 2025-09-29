Aquilonia il Luogotenente Angelo Michele Lauciello lascia il Comando della Stazione Carabinieri

Il Luogotenente Angelo Michele Lauciello, 48enne originario di Canosa di Puglia (BT), lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Aquilonia per assumere un nuovo incarico al Comando Provinciale Carabinieri di Trani. Arruolato nel 1997, ha frequentato la Scuola Marescialli di Velletri e.

