Aqp altri lavori sul servizio idrico | sospensione dell’acqua per otto ore

SAN MICHELE SALENTINO - Acquedotto Pugliese prosegue il suo piano di ammodernamento delle infrastrutture idriche, con due interventi programmati per il miglioramento del servizio. Il primo interesserà l'abitato di San Michele Salentino il 2 ottobre, dove sarà necessario sospendere l'erogazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: lavori - servizio

Piazza del Cisternone, lavori Asa alle tubature dell'acqua: possibili disagi al servizio idrico

Lavori sui binari della tramvia, Giorgio: “Necessari più bus per il servizio sostitutivo”

Lavori su rete idrica di Fornacette: 1.700 metri di nuove condotte per migliorare servizio

. IL COMUNE ACCELERA SUI LAVORI ALLO STADIO 'MOLINARI' Guarda il servizio - facebook.com Vai su Facebook

Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi in alcune vie nel Comune di Tricase - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nel Comune di Tricase. Lo riporta corrieresalentino.it

Lavori Aqp per migliorare il servizio, possibili disagi in alcuni comuni salentini. Ecco dove e quando - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Alessano e di Torre dell'Orso frazione di Melendugno. corrieresalentino.it scrive