Appuntamenti per la droga al parco arrestato un 18enne
Un 18enne di origini tunisine è stato arrestato in flagranza dagli agenti della polizia, lo scorso sabato, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Il ragazzo è stato intercettato dai poliziotti della IV Sezione contrasto al crimine diffuso nel parco della Frutta di via dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
