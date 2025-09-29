Approvata in consiglio la mozione per una delegazione della polizia locale a Chieti Scalo | decisivo il voto della minoranza
Passa in consiglio comunale la mozione presentata dalla consigliera di Azione Politica Serena Pompilio per istituire una delegazione della polizia locale a Chieti Scalo. Un risultato arrivato nonostante l’abbandono dell’aula da parte di una parte della maggioranza: il numero legale è stato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: approvata - consiglio
La politica spiegata in modo facile, approvata la mozione "Giovani in consiglio". Battino: «Dedicata a Stefano Foresi»
Consiglio comunale, approvata la proposta di un percorso ciclabile e pedonale per raggiungere Ingegneria e Percorso verde
Approvata all'unanimità dal consiglio regionale la mozione per accelerare i lavori di riqualificazione dell'ospedale di Popoli Terme
Approvata all’unanimità al Consiglio del Lazio la mozione a difesa della Global Sumud Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Consiglio metro: approvata la variazione di Bilancio per il ritorno del BonusBack Tpl Studenti. La richiesta potrà essere fatta dalle ore 9 del 1° ottobre fino al 30 novembre 2025. https://youtu.be/UuY9m0b9jnk?feature=shared… #bonusstudenti @CittaMetro_F - X Vai su X
Regione, mozione per difendere la "Flotilla" approvata solo con i voti del centrosinistra - C’è stato molto di tutto questo nel dibattito svolto ieri in consiglio regionale sulla ... Si legge su ilmessaggero.it
Umbria per la Palestina, la Giunta si impegna a supportare la Flotilla - Approvata la mozione urgente di Avs che chiede alle istituzioni di tutelare la Global Sumud Flotilla per la Palestina. Segnala umbria24.it