Apple testa Veritas il chatbot segreto per rivoluzionare Siri
(Adnkronos) – Secondo quanto riportato dall'analista Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta sperimentando il rinnovamento profondo di Siri attraverso un chatbot interno denominato Veritas. L'obiettivo è chiaro: accelerare lo sviluppo di funzioni avanzate per la prossima generazione dell'assistente vocale, dopo una serie di ritardi che hanno fatto perdere terreno all'azienda nella competizione sull'IA.
