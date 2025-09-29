Apple testa Veritas e scommette su etica e trasparenza nell’era dell’AI

Un laboratorio segreto per Siri 2.0. Apple sta sperimentando in segreto Veritas, un chatbot proprietario destinato a diventare il banco di prova per la nuova versione di Siri. Secondo i primi rumors Veritas permette di interagire con una versione prototipale dell’assistente vocale: formulare domande, dialogare in modo esteso, riprendere conversazioni precedenti e testare comandi “in-app” come la modifica di foto o la gestione di file. Nella versione attuale, non è previsto un rilascio pubblico: Veritas resta uno strumento interno, un sandbox controllato dove Apple può mettere alla prova nuove funzionalità prima di integrarle nell’ecosistema ufficiale di Siri o Apple Intelligence. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Apple testa Veritas e scommette su etica e trasparenza nell’era dell’AI

Apple testa Veritas, il chatbot segreto per rivoluzionare Siri

