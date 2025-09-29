BASTIA UMBRA In attesa del Palio de San Michele, assegnato la scorsa notte, i ragazzi del rione Sant’Angelo si sono aggiudicati il Minipalio 2025 al termine di una gara mozzafiato. Ad avere la meglio sono stati infatti i ragazzi guidati dal capitano Matteo Battistini, in una sfida avvincente risolta al fotofinish: decisiva la squalifica di San Rocco nella Mini Lizza, che ha ribaltato la classifica e consegnato a Sant’Angelo la vittoria. Giunti a pari punti, è stato infatti il piazzamento nella Lizza a determinare l’ordine finale, come da regolamento. Classifica finale che ha visto Sant’Angelo e San Rocco con 13 punti Portella con 12, Moncioveta con 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Applausi al Rione Sant'Angelo. Sfida decisa al fotofinish