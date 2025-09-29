Applausi al Rione Sant’Angelo Sfida decisa al fotofinish
BASTIA UMBRA In attesa del Palio de San Michele, assegnato la scorsa notte, i ragazzi del rione Sant’Angelo si sono aggiudicati il Minipalio 2025 al termine di una gara mozzafiato. Ad avere la meglio sono stati infatti i ragazzi guidati dal capitano Matteo Battistini, in una sfida avvincente risolta al fotofinish: decisiva la squalifica di San Rocco nella Mini Lizza, che ha ribaltato la classifica e consegnato a Sant’Angelo la vittoria. Giunti a pari punti, è stato infatti il piazzamento nella Lizza a determinare l’ordine finale, come da regolamento. Classifica finale che ha visto Sant’Angelo e San Rocco con 13 punti Portella con 12, Moncioveta con 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: applausi - rione
Il Palio della Mezzaluna 2025 è del Rione Santa Caterina! Corsa da brividi e finale da applausi: i quattro atleti biancoverdi firmano il trionfo del rione. Squadra vincente: • Diana Nica • Cosimo D. Albanese • Claudio Ladiana • Beniamino Lobefaro Onor - facebook.com Vai su Facebook
Applausi al Rione Sant’Angelo. Sfida decisa al fotofinish - BASTIA UMBRA In attesa del Palio de San Michele, assegnato la scorsa notte, i ragazzi del rione Sant’Angelo si sono aggiudicati il Minipalio 2025 al termine di una gara mozzafiato. Lo riporta msn.com