Appia Day | un ricco programma di eventi tra storia natura e cultura

Brindisireport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - In occasione dell’Appia Day, le città di Brindisi, Oria, Ostuni, Mesagne, Latiano, Castellaneta, Taranto, Fasano, Francavilla, Laterza, Monopoli, San Vito dei Normanni, Carovigno e altri centri lungo l’antica Regina Viarum promuovono un ricco calendario di iniziative dedicate alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: appia - ricco

appia day ricco programmaAppia Day: un ricco programma di eventi tra storia, natura e cultura - A Brindisi, Oria, Ostuni, Mesagne, Latiano, Castellaneta, Taranto, Fasano, Francavilla, Laterza, Monopoli, San Vito dei Normanni, Carovigno e altri centri lungo l’antica Regina Viarum ... Come scrive brindisireport.it

appia day ricco programmaTra studi e rievocazione storica, anche Brindisi celebra la "Regina Viarum" - L'Appia Antica è stato un originale modello di collegamento viario capace di unire Roma a territori lontani. Segnala brindisireport.it

Cerca Video su questo argomento: Appia Day Ricco Programma