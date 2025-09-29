Apparizione e San Michele Arcangelo la Polizia di Stato in festa con Tirano

La Questura di Sondrio ha celebrato la ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, con una cerimonia religiosa e un omaggio ai caduti per la sicurezza della comunità. La funzione, inserita nelle celebrazioni per la Giornata dell’Apparizione della Madonna di Tirano, è. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

