App per Collegarsi a Hotspot Wi-Fi Pubblici e ottimizzare la connessione

Navigare su Wi-Fi pubblici, come quelli di bar, stazioni o biblioteche, è comodo ma spesso frustrante: connessioni lente, segnali deboli o portali di login complicati possono trasformare un accesso gratuito in un'esperienza deludente. Per non parlare dei rischi per la privacy, con reti aperte che espongono i dati a potenziali intrusi. Le app dedicate risolvono questi problemi, permettendo di scansionare reti, accedere rapidamente e ottimizzare la connessione per velocità e sicurezza. Di seguito, un elenco di applicazioni gratuite per Android e iPhone, che aiutano a trovare, connettersi e gestire hotspot pubblici in modo semplice e sicuro.