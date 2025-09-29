Aperitivo con il Tram | comicità e musica al Prosvetni Dom di Opicina

Venerdì 3 ottobre alle ore 19, il Prosvetni Dom di Opicina (via Nazionale 51) si trasformerà in un palcoscenico di risate e note grazie a “Aperitivo con il Tram”, l’evento gratuito organizzato in occasione della mostra del tram dal Prosvetni Dom, in collaborazione con la Trieste Musical Company e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: aperitivo - tram

Tour di Roma in Tram anni 40 con Aperitivo - facebook.com Vai su Facebook

Drink, musica e sapori al Festival dell’aperitivo: un racconto che si ripete con variazioni infinite - Il rito si ripete soprattutto al tramonto: è l’ora sospesa in cui il giorno cede il passo alla notte, e Milano respira al ritmo lento dei cucchiai che girano nel ghiaccio. Segnala milano.repubblica.it