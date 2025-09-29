aperitivo con degustazione vini – milano wine week 2025 mib milano piazza affari
In occasione della Milano Wine Week 2025, Sabato 4 Ottobre il MIB Milano di Piazza Affari ospita affermate cantine per un aperitivo con degustazione e musica dal vivo.A pochi passi dal Duomo, in Piazza Affari si svolgerà un evento che unisce vino, made in italy, food e musica dal vivo.La formula. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: aperitivo - degustazione
Vendemmia sull'Etna con degustazione vini doc e aperitivo
TORNANO GLI APERITIVI COI PRODUTTORI Segnate le date! Ecco i prossimi appuntamenti di degustazione, con il nostro gran classico degli eventi: l'Aperitivo col Produttore! In collaborazione con ViNoi 2025 • Firenze. 07 Ott - Maestà della Formica (Tos - facebook.com Vai su Facebook
"Il vino al centro di uno stile di vita": la cantina si rinnova e lancia gli aperitivi 'fai da te' - La ‘Cantina di Cesena’ organizza anche eventi particolari, come quello di giovedì 25 settembre ‘Tagliatella & Gardella’ ... Lo riporta cesenatoday.it
Aperitivo per scoprire come può essere un vino Rosso di sete - Un curioso appuntamento di WOUSE al Caso Bistrot in San Salvario a Torino. Da zipnews.it