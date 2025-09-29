"Ripetersi non è mai facile". Lo ripete, appunto, come un mantra Simone Anzani, ripensando soprattutto alla sua vita, al film di quanto è successo tra il primo Mondiale, nel 2022, e questo secondo, nel 2025, nel quale capitan Giannelli gli ha consegnato il match point da trasformare, proprio perché Anzani più di chiunque altro meritava di chiudere un cerchio e un conto con la sorte che lo aveva privato delle Olimpiadi 2024 soprattutto, esami al cuore che non gli avevano consentito di guadagnarsi in tempo l’idoneità sportiva per i Giochi. Tutta acqua che adesso è arrivata a mare di un Mondiale che l’Italia ha vinto anche grazie a una sua prestazione straordinaria in finale, 9 punti, e al contributo prezioso dell’altro modenese della spedizione, Luca Porro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anzani e Porro sul tetto del mondo