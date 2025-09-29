anticipazioni grande fratello stasera cosa succede nella prima puntata

Roma, 29 settembre 2025 – Ci siamo. Oggi, lunedì 29 settembre, alle 21.40 comincia la nuova edizione del Grande Fratello. Un’edizione che presenterà ai telespettatori una serie di novità, a cominciare dalla conduttrice Simona Ventura, che prende il posto di Alfonso Signorini il quale sarà dirottato sul Grande Fratello Vip nei primi mesi del 2026, e dagli opinionisti. A commentare la puntata in studio ci saranno i tre ex gieffini Ascanio Pacelli, Cristina Plevani, fresca vincitrice peraltro dell’Isola dei Famosi, e Floriana Secondi. Grande Fratello, quando va in onda e quanto dura ogni puntata Cosa succederà nella prima puntata del Grande Fratello 2025? Le anticipazioni della puntata di questa sera del reality show di Canale 5 parlano dell’ingresso di ben 12 concorrenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

