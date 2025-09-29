Anticipazioni Grande Fratello prima puntata stasera 29 settembre 2025 | concorrenti opinionisti durata regolamento e premio

Ilgiornaleditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto quello che devi sapere sulla nuova edizione del GF condotta da Simona Ventura, in partenza stasera, mercoledì 29 settembre 2025 Stasera, lunedì 29 settembre 2025, prende ufficialmente il via la nuova edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35: scopriamo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

anticipazioni grande fratello prima puntata stasera 29 settembre 2025 concorrenti opinionisti durata regolamento e premio

© Ilgiornaleditalia.it - Anticipazioni Grande Fratello prima puntata stasera, 29 settembre 2025: concorrenti, opinionisti, durata, regolamento e premio

In questa notizia si parla di: anticipazioni - grande

La Promessa anticipazioni 8 luglio: Manuel pronto a rinunciare alla sua grande passione per amore di Jana

Grande Fratello Gold, i nomi bomba e le esclusioni clamorose della nuova edizione: anticipazioni e retroscena

Simona Ventura conduce il Grande Fratello: anticipazioni sull’edizione di settembre

anticipazioni grande fratello primaGrande Fratello 2025: novità, cast, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere - Con tante novità, a partire dalla conduzione affidata a Simona Ventura. Da corriere.it

Grande Fratello 2025 al via! Anticipazioni, news, cast e primo mistero della prima puntata di stasera - Grande Fratello 2025, la prima puntata questa sera, lunedì 29 settembre, con Simona Ventura alla conduzione e la scoperta dei concorrenti ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Anticipazioni Grande Fratello Prima