anticipazioni grande fratello del 29 settembre i concorrenti della prima puntata

Lunedì 29 settembre prende ufficialmente il via, in prima serata su Canale5, la nuova edizione di Grande Fratello, il reality show che ha fatto la storia della televisione italiana e che quest’anno celebra i 25 anni dal suo debutto. Un traguardo importante, che si accompagna a novità sostanziali sia sul fronte della conduzione – affidata quest’anno a Simona Ventura – sia nella struttura del programma, con l’obiettivo di riportare al centro le storie personali e le emozioni dei concorrenti. Grande Fratello, le anticipazioni del 29 settembre. Per la prima volta, la guida del format è affidata a Simona Ventura, che raccoglie il testimone in una stagione carica di attese. 🔗 Leggi su Dilei.it

