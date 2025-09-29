Antichi mulini e valli autunnali | escursione fra i borghi dell' Appennino

Poco lontano dal rumore della città vi è una valle ai più sconosciuta. Visiteremo la piccola valle del Rio Oggiola per scoprire i segni che il tempo del vivere antico ci ha lasciato: i mulini e i sentieri che una volta erano usati per commerciare tra i borghi del nostro Appennino.Programma:Ore 9. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

