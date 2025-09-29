Anteprima esclusiva del fumetto prequel di event horizon
Il film cult Event Horizon, considerato uno dei capolavori del horror e della fantascienza degli anni ’90, sta per essere affiancato da un nuovo progetto che promette di rivoluzionare la percezione della saga. Si tratta di Event Horizon: Dark Descent, un prequel che si inserisce nella linea di espansioni cinematografiche targate IDW Dark. Questa nuova produzione mira a offrire ai fan una prospettiva inedita sulla storia, andando oltre gli aspetti più nascosti e inquietanti del film originale. le caratteristiche principali di event horizon: dark descent. una narrazione che cambia le regole del horror cosmico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
