Antegnate il sindaco | Indagini per peculato? Ingiurie pieno sostegno ai volontari
Antegnate. Tiene sempre più banco il dibattito sull’ impiego dei mezzi comunali da parte di amministratori e volontari. Alcuni episodi, tra cui il trasporto di materiali da locali comunali, hanno fatto emergere ipotesi di presunto peculato, suscitando discussioni tra cittadini e associazioni locali. Gli amministratori coinvolti assicurano che l’uso dei mezzi è sempre stato legittimo e destinato a interventi utili alla comunità, con l’obiettivo di contenere i costi per l’ente.Il sindaco Simone Nava interviene sulla vicenda: “Ormai da giorni mi giungono notizie ingiuriose in merito al presunto uso indiscriminato dei mezzi e delle attrezzature comunali da parte dei tanti volontari del Comune di Antegnate – volontari semplici, protezione civile, associazioni – ai quali va la mia piena solidarietà per l’impegno a favore dell’intera comunità”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: antegnate - sindaco
Antegnate, nessuna incompatibilità: il sindaco Nava resterà consigliere provinciale
Dal Giornale di Treviglio - 19 Settembre 2025 Leggi l’articolo ? Provincia, il sindaco Nava resta consigliere: «Nessuna incompatibilità con il ruolo in Isb» antegnate Chiuso il procedimento che è stato avviato a febbraio da una segnalazione anonima - facebook.com Vai su Facebook
#Antegnate, nessuna incompatibilità: il sindaco Nava resterà consigliere provinciale - X Vai su X
L'ex sindaco Dentella condannato per peculato, i giudici: «Telefonava a spese del Comune, sapeva di non poterlo fare» - All’ex sindaco di Aviatico Stefano Dentella il collegio del giudice Anna Ponsero riconosce le circostanze attenuanti generiche per il consenso prestato ad acquisire parte degli atti di indagine e ... Segnala bergamo.corriere.it
Concluse le indagini su Galvagno: ecco i documenti dell'accusa - È un avviso di conclusione delle indagini da 25 pagine, con tre capitoli e nessuna contestazione di utilità personale. rainews.it scrive