Antegnate. Tiene sempre più banco il dibattito sull’ impiego dei mezzi comunali da parte di amministratori e volontari. Alcuni episodi, tra cui il trasporto di materiali da locali comunali, hanno fatto emergere ipotesi di presunto peculato, suscitando discussioni tra cittadini e associazioni locali. Gli amministratori coinvolti assicurano che l’uso dei mezzi è sempre stato legittimo e destinato a interventi utili alla comunità, con l’obiettivo di contenere i costi per l’ente.Il sindaco Simone Nava interviene sulla vicenda: “Ormai da giorni mi giungono notizie ingiuriose in merito al presunto uso indiscriminato dei mezzi e delle attrezzature comunali da parte dei tanti volontari del Comune di Antegnate – volontari semplici, protezione civile, associazioni – ai quali va la mia piena solidarietà per l’impegno a favore dell’intera comunità”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Antegnate, il sindaco: “Indagini per peculato? Ingiurie, pieno sostegno ai volontari”