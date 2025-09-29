Ansia e depressioni | sindromi da non sottovalutare
“Sono immensamente triste, non ho più voglia di uscire e ho solo 28 anni; se mi chiamano evito di rispondere, vado in ansia e sento disagio. Spesso mi sveglio la notte, e accade soprattutto alle 3.00 ma non ho capito per quale motivo, e poi non riesco più a ricordarmi le cose come prima. Ieri, in macchina, mentre aspettavo lo scattare del verde, mi sono sentito morire, con uno stato di agitazione e sensazione di dolore al torace, ho pensato di avere un infarto, mi sono recato subito in pronto soccorso, ma dopo 6 ore mi hanno mandato a casa con la diagnosi di attacco di panico. Non capisco cosa non va in me!” Questi e altri disagi, sono vissuti quotidianamente da chi soffre di ansia e depressione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
#psicoterapia #benessere Nell’invecchiamento depressione e ansia sono frequenti e spesso ignorati, ma la psicoterapia favorisce adattamento e benessere psicologico: - X Vai su X
Depressione, ansia, burnout: le lavoratrici si trovano ad avere il 50% in più di probabilità di soffrire di disturbi psichici rispetto agli uomini - facebook.com Vai su Facebook
Sindrome intestino irritabile: la dieta FODMAP funziona anche contro ansia e stanchezza cronica - Chi soffre di sindrome dell'intestino irritabile lo sa: il problema non si ferma ai crampi addominali. Lo riporta gazzetta.it
Ansia, stress sul lavoro e vita privata: cos’è la «sindrome da corridoio» che colpisce 3 milioni di italiani - L’83,4% dei dipendenti italiani ritiene una priorità che il suo lavoro contribuisca al proprio benessere olistico, fisico e psicologico. Come scrive corriere.it