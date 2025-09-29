Ansia e depressioni | sindromi da non sottovalutare

“Sono immensamente triste, non ho più voglia di uscire e ho solo 28 anni; se mi chiamano evito di rispondere, vado in ansia e sento disagio. Spesso mi sveglio la notte, e accade soprattutto alle 3.00 ma non ho capito per quale motivo, e poi non riesco più a ricordarmi le cose come prima. Ieri, in macchina, mentre aspettavo lo scattare del verde, mi sono sentito morire, con uno stato di agitazione e sensazione di dolore al torace, ho pensato di avere un infarto, mi sono recato subito in pronto soccorso, ma dopo 6 ore mi hanno mandato a casa con la diagnosi di attacco di panico. Non capisco cosa non va in me!” Questi e altri disagi, sono vissuti quotidianamente da chi soffre di ansia e depressione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it