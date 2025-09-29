ANP | favorevoli al piano di pace Trump

23.57 L'Autorità Nazionale Palestinese ha accolto con favore gli "sforzi sinceri edeterminati" del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in seguito al suo annuncio di un piano per porre fine alla guerra aGaza. In una dichiarazione, ha affermato di "accogliere con favore gli sforzi sinceri e determinati del Presidente Donald J.Trump per porre fine alla guerra a Gaza e di affermare la propria fiducia nella sua capacità di trovare una via verso la pace". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

I leader arabi sarebbero favorevoli alla proposta del presidente Usa, anche se non la ritengono perfetta

La prima commissione esprime parere favorevole sulle designazioni ai vertici di Isma e Asilo di Savoia Illustrato il Piano per la riqualificazione dei Piccoli Comuni

Gaza, 8 Paesi arabi e islamici a favore del piano di Trump. Sì anche da Anp, ma Hamas e la Jihad palestinese lo bocciano - Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Pakistan, Turchia, Qatar ed Egitto hanno rilasciato una dichiarazione congiunta i n cui accolgono con favore gli sforzi di Trump per porre ... Da tg.la7.it

Trump lancia il Consiglio per la Pace. L’Italia: «Pronti a fare la nostra parte» - Trump presenta piano in 20 punti per Gaza: Netanyahu accetta, scambio ostaggi e tregua sotto ONU. Secondo panorama.it