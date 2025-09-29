Anno di prova e formazione docenti neoassunti in Campania inaugurazione l’8 ottobre con un seminario a Città della Scienza
L'Ufficio Scolastico regionale della Campania inaugura l'anno di prova e formazione dei docenti neoassunti a.s. 202526 durante la Convention 3 giorni per la Scuola, presso Città della Scienza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
