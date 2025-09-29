Annese non sarà candidato presidente della Regione Puglia per il centrodestra | Resto sindaco di Monopoli

29 set 2025

Il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, non si candiderà alla Presidenza della Regione Puglia per il centrodestra alle elezioni in programma il 23 e il 24 novembre prossimi. Ad annunciarlo è il primo cittadino in un post sui social. “Negli ultimi tempi  - scrive - alcuni organi di stampa hanno. 🔗 Leggi su Baritoday.it

