Anna Zhang | Ho rifiutato gli stellati dopo aver vinto Masterchef vi spiego perché i giudici non mi hanno più cercata

Anna Zhang, vincitrice di Masterchef 14, racconta a Fanpage il suo percorso dopo il cooking show. Ha ricevuto diverse offerte di lavoro, ma le ha rifiutate tutte: "Se avessi voluto entrare a far parte di una brigata, non avrei avuto bisogno del programma". E sui giudici Locatelli, Cannavacciuolo e Barbieri: "Non mi hanno più cercata ma non ci sono rimasta male, è giusto che restino imparziali".