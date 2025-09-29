Anemone debutta con il 79% di voto su rotten tomatoes

Il panorama cinematografico si prepara all’uscita di una pellicola molto attesa, che segna il ritorno di uno degli attori più acclamati di Hollywood. La produzione, intitolata Anemone, ha già suscitato grande interesse grazie alla partecipazione di Daniel Day-Lewis e alla regia del suo stesso figlio, Ronan. In questo approfondimento si analizzano i primi dati relativi al punteggio su Rotten Tomatoes, le aspettative per l’esordio in sala e le implicazioni sul percorso artistico dell’attore. il punteggio iniziale su rotten tomatoes per anemone. una prima valutazione della critica. Al momento, Anemone vanta un score del 64% sul Tomatometer, basato su 25 recensioni pubblicate fino ad ora. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Anemone debutta con il 79% di voto su rotten tomatoes

In questa notizia si parla di: anemone - debutta

«È stato un viaggio incredibile tornare sul set dopo così tanto tempo», ha raccontato Daniel Day-Lewis. E in effetti, l’attesa è finita: il nuovo trailer di Anemone è finalmente arrivato. Si tratta del debutto alla regia di Ronan Day-Lewis, che firma anche la scenegg - facebook.com Vai su Facebook

Anemone, trailer, data di uscita e cosa sapere del film con cui ritorna Daniel Day-Lewis - Otto anni lontano dalle scene, un ritiro che sembrava definitivo, e ora un ritorno che ha il ... Lo riporta tg24.sky.it