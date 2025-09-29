anticipazioni sul sequel di “The Social Network”: assenza di Andrew Garfield. Il mondo del cinema e gli appassionati delle vicende legate a Facebook attendono con interesse il sequel di “The Social Network”. Emergono notizie che potrebbero deludere alcuni fan: Andrew Garfield, che nel film originale interpretava Eduardo Saverin, non farà parte del nuovo capitolo intitolato “The Social Reckoning”. Questa decisione solleva curiosità e aspettative sulle scelte del cast e sulla direzione narrativa del progetto. motivazioni dell’assenza di andrew garfield dal sequel. dichiarazioni ufficiali e contesto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Andrew garfield non tornerà in the social network 2