Andrea Peruzzi è il nuovo ‘Ambasciatore dell’Albana’ per i prossimi due anni

Cesenatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il cesenate Andrea Peruzzi il nuovoAmbasciatore dellAlbana’ per i prossimi due anni. Il giovane sommelier ha conquistato il titolo imponendosi nell’ottava edizione del Master dell’Albana, svoltosi domenica a Bertinoro per iniziativa del Consorzio Vini di Romagna, di Ais Romagna e del Comune. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: andrea - peruzzi

Andrea Peruzzi è il nuovo ‘Ambasciatore dell’Albana’ per i prossimi due anni. Trionfo anche come miglior sommelier

Cerca Video su questo argomento: Andrea Peruzzi 232 Nuovo