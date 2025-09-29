Andrea Peruzzi è il nuovo ‘Ambasciatore dell’Albana’ per i prossimi due anni

È il cesenate Andrea Peruzzi il nuovo ‘Ambasciatore dell’Albana’ per i prossimi due anni. Il giovane sommelier ha conquistato il titolo imponendosi nell’ottava edizione del Master dell’Albana, svoltosi domenica a Bertinoro per iniziativa del Consorzio Vini di Romagna, di Ais Romagna e del Comune. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it