Andrea Gentili scomparso da tre giorni ricerche nei boschi di Calcata | FOTO

Viterbotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono da ormai tre giorni le ricerche di Andrea Gentili, l'83enne scomparso da Calcata venerdì 26 settembre. Operazioni senza sosta e con un imponente dispiegamento di forze, che si stanno concentrando soprattutto nei boschi intorno al borgo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

