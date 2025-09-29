Ancona poker di vittorie senza brillare Il Castelfidardo spreca anche un rigore
0 ANCONA 1 (4-3-3): Amato 6; Bugari 6, Fiscaletti 5,5, Massa, Mataloni 5,5; Clerici 6, Tarulli 6 (32’ st Stragapede ng), Palestini 5,5 (22’ st Morais 6); Cilenti 5 (13’ st Zanutel 5), Traini 5,5, Bartoli 5 (32’ st Abagnale ng). A disp. Coccia, Locanto, Dovhanyk, Garbattini, Taddei. All. Cuccù 6. ANCONA (4-2-3-1): Salvati 6; Ceccarelli 6 (34’ st De Luca 6), Bonaccorsi 6, Rovinelli 6 (1’ st 14 Petito 6), Calisto 6,5; Gelonese 7, Gerbaudo 6,5; Zini 6,5, Meola 6 (34’ st Attasi ng), Pecci 6 (20’ st Cericola 5,5); Kouko 7 (6’ st Gubellini 5,5). A disp. Mengucci, Miola, Proromo, Matese. All. Maurizi 6,5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Mister Maurizi non mischia le carte. Vuole il poker per far volare l'Ancona
