Ancona, 29 settembre 2025 – Urne chiuse alle 15: si contano le schede delle 464 sezioni (di cui 4 ospedaliere) in provincia di Ancona, dove hanno votato 404.299 elettori (Erano invece 43.125 gli elettori all’estero). Erano 161 gli aspiranti consiglieri nell’Anconetano per i 9 posti disponibili in Consiglio regionale per la nostra provincia. Come ha votato la provincia di Ancona alle elezioni regionali nelle Marche? Segui i risultati in diretta con i dati che arrivano dai seggi dei singoli Comuni, dove è in corso lo spoglio delle schede. Risultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta Segui lo spoglio in tempo reale: i risultati nella provincia di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, i risultati delle elezioni regionali: lo spoglio in diretta