Ancona i risultati delle elezioni regionali | lo spoglio in diretta

Ilrestodelcarlino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 29 settembre 2025 –  Urne chiuse alle 15: si contano le schede delle 464 sezioni (di cui 4 ospedaliere) in provincia di Ancona, dove hanno votato  404.299 elettori (Erano invece 43.125 gli elettori all’estero).  Erano 161 gli aspiranti consiglieri nell’Anconetano per i 9 posti disponibili in Consiglio regionale per la nostra provincia. Come ha votato la provincia di Ancona alle elezioni regionali nelle Marche? Segui i risultati in diretta con i dati che arrivano dai seggi dei singoli Comuni, dove è in corso lo spoglio delle schede.  Risultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta Segui lo spoglio in tempo reale: i risultati nella provincia di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ancona i risultati delle elezioni regionali lo spoglio in diretta

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, i risultati delle elezioni regionali: lo spoglio in diretta

In questa notizia si parla di: ancona - risultati

ancona risultati elezioni regionaliRisultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta - La sfida è tra il presidente uscente Francesco Acquaroli e l’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Da msn.com

ancona risultati elezioni regionaliMarche, risultati elezioni regionali diretta: urne aperte fino alle 15. La sfida tra Acquaroli e Ricci - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ancona Risultati Elezioni Regionali