Anche tre forlivesi protagoniste dello shooting fotografico ' Mamme in moda' a Cesenatico
Anche quest’anno, “Mamme in Moda” è andato in scena a Cesenatico. Dieci mamme miss, vincitrici di fascia del concorso “Miss Mamma Italiana”, sono state protagoniste di uno shooting fotografico, curato dalla fotografa Gloria Teti, nelle suggestive location di Piazza Spose dei Marinai e del Porto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
