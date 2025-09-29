Anche tre forlivesi protagoniste dello shooting fotografico ' Mamme in moda' a Cesenatico

Forlitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno, “Mamme in Moda” è andato in scena a Cesenatico. Dieci mamme miss, vincitrici di fascia del concorso “Miss Mamma Italiana”, sono state protagoniste di uno shooting fotografico, curato dalla fotografa Gloria Teti, nelle suggestive location di Piazza Spose dei Marinai e del Porto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forlivesi - protagoniste

Cerca Video su questo argomento: Tre Forlivesi Protagoniste Shooting