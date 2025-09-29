‘Anche se non chiedi’ | il nuovo respiro musicale e visivo di Tommaso Machala

In poco più di tre minuti Tommaso Machala spalanca la porta su un paesaggio emozionale fatto di silenzi e carezze. Il suo nuovo singolo Anche se non chiedi diventa un lieve mormorio di prossimità e distanza, un invito ad ascoltare il respiro dell’altro prima che la richiesta prenda forma. Tra intimità e distanza: il cuore . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - ‘Anche se non chiedi’: il nuovo respiro musicale e visivo di Tommaso Machala

