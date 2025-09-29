Prato, 29 settembre 2025 – In coda sotto il sole dalla prima mattina, con le coperte da quando è sc eso il tramonto in vista di una notte lunga e pesante. Decine di immigrati nel bivacco della vergogna davanti alla questura. Uomini e donne. Molti cinesi, ma anche bengalesi e pachistani. Storie incredibili per arrivare quaggiù, il futuro di un mondo mig liore. In coda anche qualche minore accucciato vicino alla mamma (come si vede nella foto qui accanto). Per ore e ore. Situazione igienica al limite, vicino il sottopasso ancora ridotto a discarica. E’ questo il prezzo dell’accoglienza a Prato? E’ questo il percorso da dannati dei permessi che bisogna per forza percorrere per mostrare i documenti? Scenario purtroppo che si ripete da anni senza che si sia trovata una soluzione più dignitosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anche ragazzini al bivacco per la coda in questura: Prato, una notte svegli aspettando il foglio