Anche Poste Italiane verso lo SPID a pagamento | 5 euro all’anno A rischio 28 milioni di utenti

Poste Italiane si appresta a rivoluzionare il panorama dell'identità digitale italiana con l'introduzione di un canone annuo di 5 euro per l'utilizzo del servizio PosteID abilitato a SPID. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: poste - italiane

Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione

Poste Italiane assume consulenti finanziari a Livorno, candidature entro il 7 settembre

Educazione digitale: il webinar di Poste Italiane

AVVISO ALLA CITTADINANZA Si informa da comunicazione di Poste Italiane, che l’ufficio postale riaprirà lunedì 29 settembre, e sarà pienamente operativo per l’erogazione dei servizi, compreso il pagamento delle pensioni. Ringraziamo Poste Italiane p - facebook.com Vai su Facebook

Andrea, portalettere del Centro di distribuzione di Brescia Dalmazia racconta al TG Poste l’emozionante storia professionale e umana di un’autentica tradizione familiare: quattro generazioni di dipendenti di Poste Italiane, impegnati tra recapito e ufficio postal - X Vai su X

Poste Italiane vi farà pagare un canone annuale per lo SPID - Poste Italiane starebbe valutando un canone annuo di 5 euro per lo SPID, una scelta che potrebbe generare 100 milioni di euro l’anno e segnare la fine del modello gratuito, accelerando la transizione ... Lo riporta news.fidelityhouse.eu

SPID a pagamento? Poste Italiane pensa a una nuova tariffa - Poste Italiane valuta una nuova tariffa per il servizio digitale di identità in attesa di una decisione definitiva. it.benzinga.com scrive