Anche in ‘Un posto al sole’ c’è l’intelligenza artificiale | Marzia pensa a tutto ma nonno Renato si pente

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 settembre 2025 –  “Avete sentito come Marzia ci tiene alla mia salute?”. E, ancora, “Marzia cosa prevede il mio menù di stasera?”. Dopo aver impostato dall’app installata sul suo cellulare ‘voce femminile accogliente’ Renato Poggi – il ‘nonno’ della soap di Rai 3 ‘Un posto al sole’ – inizia il suo rapporto con l’assistente virtuale ‘Marzia’. Una relazione che assumerà presto i contorni di una vera e propria dipendenza dall’intelligenza artificiale che finirà con il distrarlo dalla vita reale, allontanandolo dai suoi affetti, tanto da preoccupare sempre di più i suoi familiari e i suoi amici più cari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

anche in 8216un posto al sole8217 c8217232 l8217intelligenza artificiale marzia pensa a tutto ma nonno renato si pente

© Quotidiano.net - Anche in ‘Un posto al sole’ c’è l’intelligenza artificiale: “Marzia pensa a tutto, ma nonno Renato si pente”

In questa notizia si parla di: posto - sole

Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025

Anticipazioni un posto al sole: tutto sulle puntate in arrivo

Un Posto Al Sole, Luisa Amatucci: Ecco Perchè L’Attrice Lascia La Soap!

Cerca Video su questo argomento: 8216un Posto Sole8217 C8217232