Roma, 29 settembre 2025 – “Avete sentito come Marzia ci tiene alla mia salute?”. E, ancora, “Marzia cosa prevede il mio menù di stasera?”. Dopo aver impostato dall’app installata sul suo cellulare ‘voce femminile accogliente’ Renato Poggi – il ‘nonno’ della soap di Rai 3 ‘Un posto al sole’ – inizia il suo rapporto con l’assistente virtuale ‘Marzia’. Una relazione che assumerà presto i contorni di una vera e propria dipendenza dall’intelligenza artificiale che finirà con il distrarlo dalla vita reale, allontanandolo dai suoi affetti, tanto da preoccupare sempre di più i suoi familiari e i suoi amici più cari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Anche in 'Un posto al sole' c'è l'intelligenza artificiale: "Marzia pensa a tutto, ma nonno Renato si pente"