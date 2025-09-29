Anche in ‘Un posto al sole’ c’è l’intelligenza artificiale | Marzia pensa a tutto ma nonno Renato si pente
Roma, 29 settembre 2025 – “Avete sentito come Marzia ci tiene alla mia salute?”. E, ancora, “Marzia cosa prevede il mio menù di stasera?”. Dopo aver impostato dall’app installata sul suo cellulare ‘voce femminile accogliente’ Renato Poggi – il ‘nonno’ della soap di Rai 3 ‘Un posto al sole’ – inizia il suo rapporto con l’assistente virtuale ‘Marzia’. Una relazione che assumerà presto i contorni di una vera e propria dipendenza dall’intelligenza artificiale che finirà con il distrarlo dalla vita reale, allontanandolo dai suoi affetti, tanto da preoccupare sempre di più i suoi familiari e i suoi amici più cari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: posto - sole
Anticipazioni un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025
Anticipazioni un posto al sole: tutto sulle puntate in arrivo
Un Posto Al Sole, Luisa Amatucci: Ecco Perchè L’Attrice Lascia La Soap!
? Silvia e Michele lasciano davvero Un posto al sole ? Una delle coppie più amate si prepara a una scelta che cambierà tutto Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook