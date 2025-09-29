Anche in Spagna non hanno capito i cambi di Conte | Il Napoli da lì ha perso inerzia Marca

Il Napoli ha perso 2-1 contro il Milan in trasferta; la squadra di Massimiliano Allegri si trova dunque a pari merito prima in classifica insieme agli azzurri di Antonio Conte e alla Roma. Anche in Spagna, come in Italia, si trovano in disaccordo col tecnico azzurro per i cambi adoperati nel secondo tempo. L’allenatore ha deciso, tra gli altri, di sostituire Kevin De Bruyne, che non ha apprezzato la scelta. Il Napoli perde 2-1 contro il Milan, fatali i cambi di Conte. Gli spagnoli di Marca scrivono: L’anno scorso, Antonio Conte è arrivato nel Napoli peggior campione in carica della storia della Serie A e, contro ogni previsione, lo ha reso campione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

