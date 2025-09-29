Anche i colleghi esaltano Marquez | Leggenda Il più grande ritorno della storia

Sono tanti i piloti, su due e quattro ruote, ad aver riconosciuto la grandezza del risultato di Marc: dai colleghi che hanno corso con lui quest’anno a quelli già ritirati. Arrivano i complimenti anche dalla Superbike e dalla Formula 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Anche i colleghi esaltano Marquez: "Leggenda". "Il più grande ritorno della storia"

In questa notizia si parla di: colleghi - esaltano

Un week end di approfondimento scientifico con Ibsa e tanti colleghi per confrontarsi e festeggiare i 10 anni di Profhilo, uno dei prodotti migliori sul mercato, che ci da grandi soddisfazioni! #dottoressaludovicapollifrone #medicinaestetica #ibsa #profhilo - facebook.com Vai su Facebook

Anche i colleghi esaltano Marquez: "Leggenda". "Il più grande ritorno della storia" - Sono tanti i piloti, su due e quattro ruote, ad aver riconosciuto la grandezza del risultato di Marc: dai colleghi che hanno corso con lui quest’anno a quelli già ritirati. msn.com scrive

MotoGP | Quartararo celebra Marquez: "È una leggenda, mi sono emozionato anch'io" - Il nono titolo dello spagnolo è la consacrazione definitiva dopo l’infortunio che cinque anni fa lo aveva quasi spinto al ritiro. Si legge su msn.com