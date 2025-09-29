Anche i colleghi esaltano Marquez | Leggenda Il più grande ritorno della storia

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono tanti i piloti, su due e quattro ruote, ad aver riconosciuto la grandezza del risultato di Marc: dai colleghi che hanno corso con lui quest’anno a quelli già ritirati. Arrivano i complimenti anche dalla Superbike e dalla Formula 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

anche i colleghi esaltano marquez leggenda il pi249 grande ritorno della storia

© Gazzetta.it - Anche i colleghi esaltano Marquez: "Leggenda". "Il più grande ritorno della storia"

In questa notizia si parla di: colleghi - esaltano

colleghi esaltano marquez leggendaAnche i colleghi esaltano Marquez: "Leggenda". "Il più grande ritorno della storia" - Sono tanti i piloti, su due e quattro ruote, ad aver riconosciuto la grandezza del risultato di Marc: dai colleghi che hanno corso con lui quest’anno a quelli già ritirati. msn.com scrive

colleghi esaltano marquez leggendaMotoGP | Quartararo celebra Marquez: "È una leggenda, mi sono emozionato anch'io" - Il nono titolo dello spagnolo è la consacrazione definitiva dopo l’infortunio che cinque anni fa lo aveva quasi spinto al ritiro. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Colleghi Esaltano Marquez Leggenda