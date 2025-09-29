Anche i calciatori dell’Inter se ne sono accorti Inzaghi fenomeno senza trofei le parole sono fortissime | stroncato da Dimarco e non solo

Scoppia una polemica all’improvviso su Simone Inzaghi che non ci aspettavamo. Parla Federico Dimarco e dietro si scatenano ulteriori complicazioni. Nonostante ormai sia andato via da quattro mesi, si continua a parlare del tecnico piacentino oggi all’Al Hilal. (ANSA) TvPlay.it Federico Dimarco ha parlato a Sky lanciando una frecciatina, non proprio indiretta, al suo ex allenatore Simone Inzaghi: “ È chiaro che giocare spesso 90 minuti ti aiuta a entrare in condizione più di uscire matematicamente al sessantesimo “. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Anche i calciatori dell’Inter se ne sono accorti, Inzaghi fenomeno senza trofei”, le parole sono fortissime: stroncato da Dimarco e non solo

