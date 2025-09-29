Anche i calciatori dell’Inter se ne sono accorti Inzaghi fenomeno senza trofei le parole sono fortissime | stroncato da Dimarco e non solo
Scoppia una polemica all’improvviso su Simone Inzaghi che non ci aspettavamo. Parla Federico Dimarco e dietro si scatenano ulteriori complicazioni. Nonostante ormai sia andato via da quattro mesi, si continua a parlare del tecnico piacentino oggi all’Al Hilal. (ANSA) TvPlay.it Federico Dimarco ha parlato a Sky lanciando una frecciatina, non proprio indiretta, al suo ex allenatore Simone Inzaghi: “ È chiaro che giocare spesso 90 minuti ti aiuta a entrare in condizione più di uscire matematicamente al sessantesimo “. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: calciatori - inter
Byd e Inter: ecco le nuove auto per i calciatori e lo staff tecnico
Jackpot Inter, Leoni a zero euro: due calciatori sul piatto
Chivu Inter, indicazioni positive dopo il primo test: l’allenatore colpito da questi calciatori
Spagna, Barcellona e Inter Miami I calciatori che più volte hanno giocato insieme a Sergio Busquets, prossimo al ritiro - facebook.com Vai su Facebook
L’Inter U23 non si ferma più! 4ª vittoria consecutiva per i ragazzi di Vecchi che si impongono anche a Lumezzane per 2-1! Doppietta di un super Spinaccè (06), il 1º su assist del solito Topalovic (06). Consolidato il 4º posto in classifica, a 3 punti dalla capolista. - X Vai su X