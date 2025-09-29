Anche Genova tra le ' 100 piazze per Gaza' arriva il presidio permanente

29 set 2025

C'è anche Genova tra le ‘100 piazze per Gaza’, iniziativa lanciata dall'Usb (Unione sindacale di base) con presidi permanenti per sostenere la Global Sumud Flottilla, spedizione in viaggio verso Gaza per cercare di rompere il blocco israeliano e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

