Anche alla d’Annunzio c' è il Welcome Day di EduNext 2025 26 | l' università del futuro prende vita con 35 corsi di studio
Martedì 30 settembre, dalle ore 9, si terrà il Welcome Day dei corsi di laurea EduNext, la rete nazionale di 35 università e 5 istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), che inaugura ufficialmente l'avvio dei percorsi formativi del nuovo anno accademico. L'evento, che.
Su Rai5 “Il cattivo poeta”, D’Annunzio al cinema
La spin-off della d'Annunzio Scm nutraceutici universitari è tra i vincitori di Startup Contest 2025 della Fondazione Emblema
Pubblicato il bando per 22 corsi di dottorato alla "d’Annunzio": 147 le posizioni disponibili
Investire nel futuro significa parlare ai giovani talenti! Lo abbiamo fatto in queste intense giornate di YIC 2025 #ECCOMAS, ospitato nella splendida cornice dell'Aurum di Pescara e promosso dall'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara,