Anche ad Arezzo lo striscione per la Global Sumud Flottilla

Striscione sul cavalcavia del raccordo autostradale a sostegno della Global Sumud Flottilla. L'azione è firmata Arezzo per Gaza che spiega:"Dopo gli ennesimi attacchi di droni e le gravissime minacce contro le navi della Global Sumud Flottilla che sta cercando di portare aiuti alla popolazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Striscione in via Arno, Arezzo: “Gaza brucia! Fermiamo Israele”

Striscione e bandiera palestinese sul cavalcavia ad Arezzo: "Gaza brucia, fermiamo Israele"

Striscioni in tutta Italia del comitato Remigrazione e Riconquista #Arezzo #Remigrazione

Sit in a sostegno della Global Sumud Flotilla - Arezzo, 3 settembre 2025 – Alle ore 10 di venerdì 5 settembre, nella sede Cgil di San Giovanni Valdarno (Corso Italia n.

San Giovanni, sostegno alla Global Sumud Flotilla e gli aiuti per Gaza - Il ponte Sandro Pertini di San Giovanni Valdarno sarà la sede del sit a sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che sta tentando di portare aiuti alla popolazione palestinese ...