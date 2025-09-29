Anche ad Arezzo lo striscione per la Global Sumud Flottilla

Striscione sul cavalcavia del raccordo autostradale a sostegno della Global Sumud Flottilla. L'azione è firmata Arezzo per Gaza che spiega:"Dopo gli ennesimi attacchi di droni e le gravissime minacce contro le navi della Global Sumud Flottilla che sta cercando di portare aiuti alla popolazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

