ANAC | aggiornato il Bando Tipo n 1 per servizi e forniture Novità dopo il decreto legislativo del 31 dicembre 2024

È stato aggiornato il Bando tipo n. 12023, lo schema predisposto da ANAC per la gestione delle procedure aperte relative ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, sopra soglia europea. L’aggiornamento si è reso necessario in seguito alle modifiche introdotte nel Codice dei contratti pubblici dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it