ANAC | aggiornato il Bando Tipo n 1 per servizi e forniture Novità dopo il decreto legislativo del 31 dicembre 2024
È stato aggiornato il Bando tipo n. 12023, lo schema predisposto da ANAC per la gestione delle procedure aperte relative ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, sopra soglia europea. L’aggiornamento si è reso necessario in seguito alle modifiche introdotte nel Codice dei contratti pubblici dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: anac - aggiornato
Lunedì scorso, in aula, abbiamo discusso il documento unico di programmazione (Dup) aggiornato dopo un anno di mandato (e che deve essere riapprovato ogni anno). E’ uno dei momenti più importanti dell’aula, perché dovrebbe essere dedicato al confront - facebook.com Vai su Facebook
Approvato il primo “bando-tipo” ANAC nell’era del nuovo Codice - A conclusione di un 2017 ricco di fermenti normativi e tante novità (decreto correttivo, linee guida nuove ed aggiornate e tanti altri provvedimenti), l’ANAC, dopo il consueto periodo di consultazione ... diritto.it scrive
Dall’Anac il bando-tipo per gli appalti di lavori oltre i 150.000 euro - Altrimenti, puoi leggere e accettare singolarmente i diversi tipi di cookie qui in basso o consultare la nostra Cookie ... Da edilportale.com