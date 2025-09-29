ANAC | aggiornato il Bando Tipo n 1 per servizi e forniture Novità dopo il decreto legislativo del 31 dicembre 2024

Orizzontescuola.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato aggiornato il Bando tipo n. 12023, lo schema predisposto da ANAC per la gestione delle procedure aperte relative ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, sopra soglia europea. L’aggiornamento si è reso necessario in seguito alle modifiche introdotte nel Codice dei contratti pubblici dal decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

