Ana Alcalde l' attivista della Flotilla che nega gli stupri del 7 ottobre | Le ragazze sono state trattate bene

Una delle attiviste che si trovano sulla Global Sumud Flotilla ha definito una bufala gli stupri subiti dalle donne israeliane il 7 ottobre 2023. A pensarla così è una delle componenti più in vista della missione: Ana Alcalde, meglio conosciuta come Hanan, un'assistente sociale spagnola di 43. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: alcalde - attivista

Attivista spagnola della Flotilla nega gli stupri del 7 ottobre 2023 a danno di israeliane: “Una si è pure lamentata di non essere stata toccata”. Purtroppo ci sono agghiaccianti immagini che dimostrano il contrario. Attendiamo (inutilmente) la severa condanna di - X Vai su X

