Amt gratuità prorogata di un mese Slittano di un anno i divieti anti-smog
Oggi l’assemblea dei soci confermerà le tariffe attuali per gli autobus in attesa del piano di risanamento complessivo. Intesa tra Regione e Comune sul contrasto all’inquinamento: i diesel Euro 5 potranno circolare fino all’ottobre 2026. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: gratuit - prorogata
! L'agenzia formativa del Polo trasforma talenti e imprese attraverso percorsi di upskilling, reskilling, tutoring e mentoring. Scadenza prorogata per l'iscrizione al corso di: – 500 ore gratuite per diventare e - facebook.com Vai su Facebook
#PEC, @twtorino proroga l'erogazione gratuita ai #cittadini. - X Vai su X
Amt, gratuità prorogata di un mese. Slittano di un anno i divieti anti-smog - Oggi l’assemblea dei soci confermerà le tariffe attuali per gli autobus in attesa del piano di risanamento complessivo. Lo riporta ilsecoloxix.it
Amt, Salis 'qualche mese di complessità ma poi assunzioni' - "Qualche mese di complessità, di riorganizzazione, abbiamo ereditato una situazione che è sotto gli occhi di tutti". Secondo ansa.it