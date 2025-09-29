Amt gratuità prorogata di un mese Slittano di un anno i divieti anti-smog

Oggi l’assemblea dei soci confermerà le tariffe attuali per gli autobus in attesa del piano di risanamento complessivo. Intesa tra Regione e Comune sul contrasto all’inquinamento: i diesel Euro 5 potranno circolare fino all’ottobre 2026. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

