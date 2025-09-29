Amore e passione rendono i veicoli dei pezzi unici
Damiani* Anche la vecchia Fiat 500, che nonna usa ancora dopo sessant’anni per andare a fare la spesa, è sicuramente un’auto di valore storico. L’interessata forse non lo sa nemmeno ma fa parte di un popolo che in Italia guida 4,5 milioni di auto di quel tipo, più o meno il 10 per cento dell’intero parco circolante italiano. Volendo, potrebbe essere un partito politico di prima grandezza intorno al 15% dei consensi. Che non paga il bollo, l’assicurazione è minima ed è valida anche su più mezzi. Eccetto la nonna di cui sopra, chi si mette al volante di queste vetture lo fa in maniera lenta, preferibilmente di domenica, col sole e senza uno scopo preciso se non quello di tornare a sentire il suono di un motore costruito a mano (l’elettrico in questo caso non ha senso) e accarezzare il metallo e non la plastica di un cruscotto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
