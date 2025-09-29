Amici 25 | le scelte di Emiliano Plasma Michele e Alex

Roma, 29 settembre 2025 – Amici 25 è iniziato. E così dopo la formazione della classe dei 18 allievi della scuola che abbiamo visto su Canale 5 ieri, domenica 28 settembre – il programma va in onda nella fascia quotidiana dal lunedì al venerdì dalle 16.26 alle 16.56 su Canale 5 e poi nel long form domenicale dalle 14 alle 16.25 sulla stessa rete – nella puntata di oggi lunedì 29 settembre abbiamo visto alcuni degli allievi che avevano avuto preferenze da parte di più di un professore scegliere la squadra nella quale cominciare la propria avventura. Dopodiché l’intera classe del talent show condotto da Maria De Filippi ha fatto ingresso nella ormai famosissima casetta: lì tutti i ragazzi e le ragazze vivranno insieme sino alla finale di Amici a maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Amici 25: le scelte di Emiliano, Plasma, Michele e Alex

In questa notizia si parla di: amici - scelte

Amici nuova classe 2025: tutti i nomi e le prime scelte

'Per Partito Preso' è un viaggio fatto di storie, scelte e sogni che a #Modugno ho avuto la gioia di condividere con tanti amici vecchi e nuovi Scrivere, come fare politica, è relazione, ascolto, Comunità: grazie a voi ho sentito la bellezza di tutto questo!!! Il via - facebook.com Vai su Facebook

Amici 25: le scelte di Emiliano, Plasma, Michele e Alex - Ecco le scelte che abbiamo visto nella puntata di oggi, lunedì 29 settembre, di Amici 25. Si legge su quotidiano.net

Classe Amici 25: chi sono i concorrenti ufficiali e squadre/ Allievi contesi e scelte discusse - Chi sono i concorrenti di Amici 25 e come sono composte le squadre dei professori di canto e ballo: tutto sulla classe Amici 25 ... Come scrive ilsussidiario.net