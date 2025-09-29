Amici 25 | le scelte di Emiliano Plasma Michele e Alex

Roma, 29 settembre 2025 – Amici 25 è iniziato. E così dopo la formazione della classe dei 18 allievi della scuola che abbiamo visto su Canale 5 ieri, domenica 28 settembre – il programma va in onda nella fascia quotidiana dal lunedì al venerdì dalle 16.26 alle 16.56 su Canale 5 e poi nel long form domenicale dalle 14 alle 16.25 sulla stessa rete – nella puntata di oggi lunedì 29 settembre abbiamo visto alcuni degli allievi che avevano avuto preferenze da parte di più di un professore scegliere la squadra nella quale cominciare la propria avventura.  Dopodiché l’intera classe del talent show condotto da Maria De Filippi ha fatto ingresso nella ormai famosissima casetta: lì tutti i ragazzi e le ragazze vivranno insieme sino alla finale di Amici a maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

